شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى بـ"يوم الرياضة العالمى": قيمة فريدة فى وقايتنا ضد الجريمة والمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، فاعليات اليوم العالمى للرياضة، مؤكدة أن الرياضة إحدى وسائل الوقاية ضد الجريمة والفساد وآلية لدعم وتحقيق التنمية فى العالم.

وغردت الدكتورة غادة والى، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "للرياضة قيمة فريدة فى تعزيز وقاية مجتمعاتنا ضد الجريمة والمخدرات والفساد ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في هذا اليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام، نحتفل بهذه القيمة. ويلتزم مكتبنا بالعمل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل نزاهة الرياضة".



غادة والى على تويتر

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام فى 6 أبريل من كل عام بناءً على قرار الجمعية العامة الصادر في 23 أغسطس 2013، وذلك بعدما أعلنت مسبقاً الاحتفال بالعام 2015 باعتباره سنة دولية للرياضة والتربية البدنية، وذلك للتأكيد على دور الرياضة كوسيلة في تعزيز السلم والتنمية نظراً لدورها في تمكين المرأة والشباب وتشجيعها لقيم التسامح والاحترام.

وفى ذات السياق، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، بمركز شباب الجزيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة" أن للرياضة القدرة على تغيير مفاهيم العالم، فهي حق أصيل وأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام، وضرورة التجمع لمشاركة السُبل الإبداعية لتحسين الصحة العامة والرفاه بالرياضة وبالنشاط البدني حتى في منازلنا".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بتخصيص يوم للاحتفال بالرياضة تقديراً للدور الذي تقوم به الرياضة في التقريب بين الشعوب، مقدماً الشكر للرياضيين ورؤساء الاتحادات في هذه المناسبة التي تخص الرياضة والرياضيين في كل دول العالم.