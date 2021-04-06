شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي: إثيوبيا تتعمد الإضرار بمصالح مصر المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه كان يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة في كيشاسا، بسبب سلوك أديس أبابا طوال العشر سنوات الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلال قراءة بسيطة لسلوك إثيوبيا يتضح نظرتها الحاقدة لمصر وتعمدها الإضرار بمصالحها المائية.

وأعرب السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن استغرابه من وجود مقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، التي لا تحترم دول الاتحاد الأفريقي الذي تقوم مبادئه على احترام الجوار.

وأوضح أن إثيوبيا دخلت في نفق ضيق لا يمكنها الخروج منه، موضحا أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي سبب ضررا بالغا لبلده وشعبه بسبب التعنت غير المبرر وغير القانوني.

واختتم أن إثيوبيا ومن خلال السياسات التي تنتهجها وضعت نفسها في مصاف الدولة المعادية لمصر والسودان ولا مجال للحديث بلغة الشعب الإثيوبي الشقيق.