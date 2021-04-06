شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: كفارة إفطار اليوم في رمضان 10 جنيهات على الغني والفقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تم تحديد قيمة كفارة إفطار يوم في رمضان المقبل بـ 10 جنيهات، وتكون على الشخص الذي لديه عذر يجعله غير قادر على الصيام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن معايير تحديد الكفارة لا تحدد بالأهواء، وإنما كما ورد عن النبي فهي مد من قمح.

وأوضح أن مد من القمح يعادل أكثر من 500 جرام وتعادل بالقيمة السوقية الحالية 8 جنيهات أو أكثر ولكن تم تقريبها إلى 10 جنيهات، موضحا أن هذه القيمة ثابتة على جميع المستويات الغني والفقير.

وأردف الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، أنه على الإنسان أن يقضي ما فاته من صيام ويكون هنا الصيام بلا حرج أي يومي الاثنين والخميس وإن لم يكن قادرا عليه أن يدفع الكفارة.