شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق حملة لتعقيم جميع المساجد على مستوى الجمهورية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الأوقاف غدا الأربعاء أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من الأربعاء 7/ 4/ 2021م، حتى نهاية الشهر الفضيل بإذن الله تعالى.

وستكون البداية صباح الأربعاء العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة الظهر، في حين تواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية .

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على تهيئة المساجد على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم .