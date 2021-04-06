شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للعاملين في مشروع مستقبل مصر: «معاكم وكل اللي أنتم عايزينه هنعمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته بـ مشروع مستقبل مصر، إن المشروع سيتم الانتهاء منه قبل موسم القمح المقبل.

وأضاف الرئيس أنه لا توجد مشكلات في التمويل، فجميع الأموال موجودة، معلقًا «اللي بيعمل خير لازم ربنا يساعده»، لافتًا إلى أنه يتمنى أن ينتهي المشروع في الثلاثة أشهر المقبلة.

قدم السيسي كل الدعم للمشاركين في مشروع مستقبل مصر من المهندسين والعاملين المشرفين على عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة للمشروع، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتقدم كل التسهيلات المطلوبة.

ووجه السيسي، خلال تفقده موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر، حديثه لهم، قائلا: «إحنا معاكم، وكل اللي إنتم عايزينه هنعمله، ولو عايزين 500 ألف فدان أو مليون فدان معاكم ونعمل لكم كل اللي إنتم عايزينه.. صحيح».