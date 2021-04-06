شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزيرة الثقافة تزور محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، غدا الأربعاء، بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، حيث سيكون في إستقبالها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظه.

وتقوم الوزيرة بتفقد عدد من قصور الثقافة في محافظة شمال سيناء، بجانب افتتاح قصر ثقافة العريش بعد عملية احلاله وتجديده، وحضور حفل فني لفرقة الفنون الشعبية في مسرح القصر.

تأتي زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء ضمن فاعليات تنفذها المحافظة بمناسبة عيدها القومي في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.