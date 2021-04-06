أخبار مصر

غدا.. وزيرة الثقافة تزور محافظة شمال سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، غدا الأربعاء، بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، حيث سيكون في إستقبالها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظه.

وتقوم الوزيرة بتفقد عدد من قصور الثقافة في محافظة شمال سيناء، بجانب افتتاح قصر ثقافة العريش بعد عملية احلاله وتجديده، وحضور حفل فني لفرقة الفنون الشعبية في مسرح القصر.

تأتي زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء ضمن فاعليات تنفذها المحافظة بمناسبة عيدها القومي في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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