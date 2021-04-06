شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ تطلق قافله طبيه لعلاج مواطني قرى مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الثلاثاء قافلة طبيه شاملة لأهالي قرية «إبيانه والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس .

وشارك في القافلة كليات الطب البشرى والتمريض بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات من الكليتين وتوفير الأدوية اللازمة في جميع التخصصات مجاناً وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين في القافلة.

أشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

كما قدم فريق كلية التمريض بإشراف الدكتور مها أبوجازية، عميد الكلية والدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة نخبة متميزة من طلاب وطالبات الامتياز في القافلة الطبية الشاملة الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم ارشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكري والضغط والتغذية الصحي وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية .

وأشار رئيس الجامعة إن تنظيم القوافل الطبية أحد أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على ١٣٥٢ حالة من أهالي قرية إبيانه والقرى المجاورة.

أكد د. دسوقي استمرار تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة كفرالشيخ استكمالاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات والمجالات حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة..

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