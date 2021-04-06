شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الظواهر الجوية حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للاصاد، اهم الظواهر الجوية التي تحدث اليوم وحتي يوم الاثنين قبل رمضان المقبل، وقال الهيئة ان اهم الظواهر الجوية غدا الاربعاء هو وجود اتربة عالقة نهار على مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري، ويشهد اليوم نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية.

ويشهد الخميس المقبل نشاط ملحوظ للرياح على السواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبداية من يوم الجمعة المقبل 9 ابريل يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الانحاء، بقيم تتراوح من «4 إلى 6» درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتي القاهرة معتدل جنوبا نهار وبار ليلا.

ويشهد ايضا يوم الجمعة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر والمتوسط بسرعة رياح «70:60 كم/س»، وارتفاع الموج 4:3 متر.

اما يوم السبت 10 ابريل يشهد، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد

وفي يوم الاحد 11 ابريل يشهد، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وفي يوم الاثنين يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء. وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام.