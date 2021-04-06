شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تستعد لشهر رمضان: يجب الالتزام بالإجراءات والتباعد بين المصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة فضيلة الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بمديري الإدارات الفرعية بالمركز الثقافى الإسلامي بالمنيا ضمن سلسلة الاجتماعات المكثفة استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين مدير عام الدعوة.

استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة للفقيد الشيخ محمود جمعة، الذي وافته المنية، الجمعة الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

استعرض خلال الاجتماع خطة وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف المنيا، بشأن الاستعداد لشهر رمضان وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثيف عملية النظافة والتعقيم والتباعد بين المصلين.

وأكد الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن دور الأوقاف في رمضان يختلف عن كافة المؤسسات وأن العمل المنوط بالأوقاف في رمضان يزداد ويتضاعف ويحتاج إلى مضاعفة ما يُبذل من جهد في رمضان حتى يخرج من الشهر بسلام.

وناشد الجمهور الالتزام بالتعليمات خلال شهر رمضان وبشكل مستمر، حتى تظل المساجد مفتوحة للعبادة أمام الناس محذراً من أيه تجاوزات أو مخالفات واننا سنتعامل بكل حزم وشدة تجاه أيه تقصير .

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