شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية الغردقة» تنظم ندوة حول «دور الإعلام في دعم مشروعات التنمية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم مجمع إعلام الغردقة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول «دور الإعلام للتوعية بجهود التنمية»، وذلك بالتنسيق مع كلية التربية بالغردقة، وتحت رعاية الدكتور محفوظ عبدالستار عميد الكلية، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في إطار العمل الوطني المؤسسي التكاملي المشترك، فيما يتصل بقضية الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية حيث شارك في الندوة الدكتور إسامة عمارة وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب والكاتب الصحفى محمد السيد سليمان مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالبحر الأحمر.

وأكد صلاح عبدالرحمن مدير البرامج بمجمع إعلام الغردقة الذي أدار الندوة أن الندوة تأتي تأكيدا على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت المواقع لتنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين في هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقاً للبناء والتنمية.

ودعا الدكتور أسامة عمارة الطلاب للمشاركة الإيجابية والتعرف على حجم ومكونات مشروعات التنمية المنتشرة في كل مكان في مصر.

من جانبه أكد مدير مكتب المصري اليوم في البحر الأحمر، على دور الإعلام والوعي وانعكاسهما على التنمية في الدولة المصرية ودور الإعلام في رفع درجات الوعي ومحاربة الشائعات والتعريف والتوعية بمشروعات التنمية التي تتم في مصر في مختلف القطاعات، وتناولت الندوة شرحا لعدد من مشروعات التنمية، منها مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، والتأمين الصحي الشامل، وتطوير الريف المصري، ومشروعات الطاقة والاستزراع السمكي، وتطوير العشوائيات والعاصمة الادارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق.

وفي نهاية الندوة تم فتح حوار ومناقشة مفتوح مع طلاب الكلية المشاركين في الندوة.