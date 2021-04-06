شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تبحث الاستعدادات لاستقبال موسم صيف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مسؤولو السياحة والمصايف والآثار والغرفة التجارية في الإسكندرية الاجتماع الدوري الثالث اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في سموحة لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الصيف 2021، وبحث الترتيبات النهائية.

الاسكندرية تبحث استعدادات موسم صيف 2021 واستغلال نقل المومياوات الملكية فى نشر الوعى الأثرى والسياحى (صور)

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات محمد الشريف محافظ الاسكندريه، بضرورة استمرار التنسيق بين الاجهزه التنفيذيه والقطاعات المختلفة بالمحافظة بما يحقق تذليل الصعاب، وتوحيد الجهود فيما بينها بهدف تطوير الأداء لتلك الجهات وتقديم افضل خدمة لمواطني الإسكندرية وزوارها.

الاسكندرية تبحث استعدادات موسم صيف 2021 واستغلال نقل المومياوات الملكية فى نشر الوعى الأثرى والسياحى (صور)

وأضاف أن أجندة الاجتماع شملت الاستعداد لاستقبال موسم صيف ٢٠٢١، وكذلك تم التنسيق على استغلال الحدث الهام الذي شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية والخاص بنقل المومياوات الملكية من متحف بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط في نشر الوعي الاثري والسياحي للمواطنين بعرض الأفلام التسجيلية التاريخية الخاصة بمحافظة الإسكندرية بالمنشآت العامة والمراكز الترفيهية والمطاعم والكافيهات، وكذلك إشراك كافه الجهات في تنفيذ مسابقات الوعي السياحي والتي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب.

الاسكندرية تبحث استعدادات موسم صيف 2021 واستغلال نقل المومياوات الملكية فى نشر الوعى الأثرى والسياحى (صور)

وقال الدكتور خالد أبوالحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، إن المشاركون وجهوا الشكر باسم قطاعات السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للاثار،على المستوى الراقي والمتميز الذي ظهرت به احتفالية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، والعلم على ضرورة استغلال هذا الحدث العالمي الهام في تنشيط حركة السياحة في الاسكندرية.

وقال محمد سعد رئيس الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى، أن تطبيق «اكتشف الإسكندرية«سيكون بمثابة حافز كبير لتنشيط السياحة في الاسكندرية خلال الموسم الصيفى الجديد، ويعد نقلة نوعية جديدة يتم تنفيذها لأول مرة بمحافظة الإسكندرية، موضحاً أن التطبيق سيساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية،مشيرا إلى أن التطبيق يتم إطلاقه بـ 7 لغات هي (اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية)، ويحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية والفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن وأشهر الأكلات وغيرها.

وأضاف أن كل ما يدور في خاطر السائح الأجنبي أو العربي أو حتي السائح المحلي من معلومات عن الإسكندرية يستطيع أن يجدها في هذا التطبيق باللغة التي تناسبه.

الاسكندرية تبحث استعدادات موسم صيف 2021 واستغلال نقل المومياوات الملكية فى نشر الوعى الأثرى والسياحى (صور)

حضر الاجتماع كل من إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقه، وعبدالوهاب المرسي مدير عام مكتب وزارة السياحة بالاسكندريه، ومحمد طلحة مدير الاداره العامه للسياحه بالاداره المركزيه للسياحه والمصايف، والدكتور حسام عبدالباسط مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالي،والدكتور عمرو الشحات مدير عام قلعه قايتباي، وعبدالعزيز محمد سعيد مدير تطوير المواقع الاثريه، واحمد على كبير مفتشي القلعه، ومحمد الحلو رئيس شعبة المطاعم بالغرفه التجاريه، وشعبان السيد متولى رئيس شعبة المقاهي بالغرفه التجاريه.

طالع المزيد:

مدبولي يتوجه بالشكر للجهات والأشخاص المساهمين في نجاح موكب المومياوات الملكية

مراجع ومترجم نص أغنية «موكب المومياوات»: «فخور بترجمة كنوز المصري القديم»