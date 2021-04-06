شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم شمال سيناء» تفوز في مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء على فوز المديرية بمراكز متميزة في مسابقة كانجاروالدولية للرياضيات على مستوى الجمهورية .

وأشار وكيل الوزارة خلال تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة ومنسقى ومديرى المدارس المشتركة بالمسابقة إلى الحصول على المركزين الثانى والثالث على مستوى الجمهورية.. إلى جانب الحصول على عدد 5 ميداليات تفوق.. مقدما الشكر للطلاب المشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم على جهودهم المتميزة التي كان من حصيلتها تحقيق مراكز متقدمة، وكذا شكر منسقى ومديرى المدارس المشاركه في المسابقة .

ومن جهة أخرى أعلن أحمد ممدوح أحمد المشرف على المسابقة أن عدد الطلاب الذين أشتركوا في المسابقة يبلغ 31 طالبا وطالبة، وقد حصل الطالب عمر هلال عمر بمدرسة الشهيد أحمد شحاتة عبدالمقصود المتميزة للغات على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، والطالب فراس همام خليل بمدرسة الشهيد أحمد شحاتة عبدالمقصود المتميزة للغات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.. علاوة على حصول عدد 5 طلاب على ميدالية التفوق، وهم كل من: الطالبة حلا يونس سليم، الطالب أحمد محمد أحمد، الطالب على نضال خليل، الطالب زياد صلاح الدين، والطالبة رزان أحمد حسين.. من مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسى بإدارة الشيخ زويد التعليمية .

وأضاف أن منسقى المدارس هم كل من: رضوى أرناؤوط منسق مدرسة الشهيد أحمد شحاته عبدالمقصود المتميزة للغات، هناء إبراهيم حميدة منسق مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسى، حسين عبدالكريم حسين منسق مدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش.

ومن جانبها.. أفادت ناهد محمد حجازى منسق وممثل شركة أدوميتر المنظمى للمسابقة بأنه قد تم منح الطلاب المشاركين في المسابقة الشهادات الدولية.. كما حصل كل طالب وطالبة على دورة تدريبية كمنحة مجانية من الشركة، وأنه تم تصعيد الفائزين بالمركزين الثانى والثالث ضمن الوفد الذي سيمثل جمهورية مصر العربية في المسابقة على مستوى العالم .

ومما يذكر أن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات تهدف إلى تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.. إلى جانب تعزيز أهمية تعلم الرياضيات للطلاب.. حيث كان من شروط المسابقة أن يكون الطالب مقيدا بالتعليم ما قبل الجامعى من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى.. إلى جانب دفع قيمة رسوم الاشتراك في المسابقة، والمشاركة باسم المدرسة المقيد بها الطالب، وألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما .