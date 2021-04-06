شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يطالب بالارتقاء بجودة المرافق للتسهيل على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تغطية بحر البشمة بقرية روس الفرخ، بالإضافة إلى تشوين الدبش لعمل التبطين امام وخلف التغطية، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة ماكينة رفع خفض المنسوب بقرية ابو بدوى.

كما تفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الوحدة الصحية بقرية الابعادية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية المواطنين، وتوفير الأدوية.

وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على اعمال التطوير لرصيف محطة القطار بقرية ابو منيسي، حيث يتم توسعة الرصيف وعمل مقاعد وتندات انتظار، بالإضافة إلى انارة كاملة للرصيف، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية.

وتابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال إصلاح وصيانة خط الطرد بقرية كفر الخير ب ٣ مواسير بقطر ١٠ بوصه، وذلك بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال الرش والتطهير والتعقيم بدور العبادة، والمنشآت الحكومية، والشوارع الرئيسية، والمدارس بالمدينة والقري، حيث تم التطهير بالقري التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة، كما تم الرش والتطهير بقري القمحاوي، والهجين، وحتحوت، التابعين للوحدة المحلية لقرية العباسية، وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الأعمال الانشائية لإنشاء إدارة مرور متكاملة الخدمات الإلكترونية ببلطيم، مؤكداً أن نسب الأعمال تتخطى ال ٧٠% بالمبنى الإداري والرئيسي، بالإضافة إلى مبنى الخدمات، ومبيت الأفراد والمرافق الخدميه .

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على المرور على الوحدات الصحية بقري البكاتوش والحصة، بالإضافة إلى متابعة تركيب الخط الارضي لوحده الاطفاء بالغنيمي.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

المزيدمحافظ كفر الشيخ يتابع المرافق الحيوية