شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مبنى الهيئة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، اليوم، الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، مبنى هيئة قضايا الدولة في الغربية.

أكد المستشار أبوبكر عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة هي درع الدفاع عن حقوق الدولة والزود عن مقدراتها، وأن هذا الصرح المقام على أرض طنطا يعد قيمة جديدة تضاف للهيئة، وإيماناً بقيمة وقامات الهيئة ودورها العظيم في حماية مقدرات الدولة ورفع شأن الوطن، مختتماً كلمته بأن الهدف من تطوير هذه المباني من أجل أداء واجبنا نحو الدولة وحماية مقدراتها حتى نكون قادرين على أداء مهامنا الشريفة وليكن اليوم هو عيد لهيئة قضايا الدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هيئة قضايا الدولة ركن أساسي وهام من أركان الدفاع عن الدولة ومقدراتها.

يأتي في إطار حرص المحافظة على تهيئة المناخ للسادة المستشارين والعاملين بالهيئة لأداء مهام وظيفتهم العظيمة بالشكل الذي يليق بمكانتهم وقاماتهم.