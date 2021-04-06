شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة مكافحة كورونا: معظم إصابات الفيروس "بسيطة" رغم ازدياد الأعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف حاتم عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن مصر الآن في موسم "الحساسية" بسبب الأتربة، وذلك بخلاف فيروس كورونا، مطالبا مرضى الحساسية بالحصول على الأدوية الخاصة بها، بالإضافة إلى تجنب النزول للشارع لمصابي الحساسية في ظل وجود أتربة، موضحا أن معظم الإصابات بفيروس كورونا بسيطة رغم زيادة أعداد المصابين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "وزارة الصحة والإدارة المسئولة عن اللقاحات، بدأت في إعادة تنظيم نفسها، خاصة أن هناك أشخاصا سجلوا للحصول على اللقاح، بعضهم حصل عليه والبعض الآخر لم يحصل عليه بعد، ويتم إعادة هيكلة للمنظومة".

وقال: "ازدياد أعداد الإصابات مقلق بالتأكيد، وأغلب الحالات بسيطة، أكثر من 85% إلى 90% منها بسيطة، ولكن المصاب بالفيروس يصيب الأسرة والمحيطين به بالكامل".

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام.

وأضافت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، كما أنه من المتوقع أن تستقبل مصر 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا بنهاية شهر مايو المقبل ضمن اتفاقية "كوفاكس".

وتابعت: "سيتم خلال الفترة القلية المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم فى تنشيط حركة السياحة فى ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا"، مؤكدا حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال، إنه سيتم التوسع فى الفئات المستحقة لتلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحا أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "استرازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولى للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها فى شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وجهت بزيادة 200 مركز جديد لتلقى اللقاح بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالى عدد مراكز تلقى اللقاح 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقى اللقاح بـ 40 مركزاً ثم تمت زيادتها لـ 139 مركزًا فى مارس الماضي.