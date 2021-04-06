شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: إنشاء جامعة أهلية بالتجمع وافتتاح مركز للابتكار بمايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إنه تم اضافة كليتين لكليات جامعة عين شمس وهما كليتى الأثار والطب البيطرى ومتوقع أن تبدأ الدراسة بهما مع العام الدراسى المقبل ، لافتا إلى أن الجامعة تسعى أيضا لإضافة كليتين أحدهما كلية الإعلام وأخرى كلية الدراسات العليا للشئون الدولية.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى التاسع للجامعة، تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" ، أن مستشفيات جامعة عين شمس قامت بدور هام فى مواجهة فيروس كورونا وقدم أساتذتها 70 بحث فى هذا المجال تم نشر منهم 30 بحث.

وأشار المتينى إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء فرع طموح لها فى مدينة العبور على مساحة 150 فدان ليتضمن 50 برنامجا جديد ، وواحة للعلوم والابتكار على مساحة 30 فدان ، وكلية طب جديدة.

وتابع المتينى أن الجامعة أيضا بصدد انشاء جامعة عين شمس الأهلية على مساحة 40 فدان بالتجمع الخامس لتتضمن 7 كليات .