شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للصحة.. 7 سنوات من المبادرات الرئاسية المبهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بيوم الصحة العالمى وفى مصر يستحوذ هذا القطاع على أهمية كبرى من الدولة فقد ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الأمور فى البلاد نصب عينيه صحة المصريين لذا أطلق العديد من المبادرات الصحية على رأسها.

منظومة التأمين الصحى الشامل، أطلقت فى 4 محافظات هى: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وتشمل 6 محافظات أخرى بالمرحلة الأولى وسجل نحو 3.8 ملايين مواطن بالمنظومة حتى الآن.

أما مبادرة حياة كريمة فتشمل تطوير الوحدات والمراكز والمستشفيات خدمات طبية فى 1400 قرية بالجمهورية.

أما مبادرة 100 مليون صحة وتستهدف الكشف المبكر عن "فيروس سى" والأمراض المزمنة وحصل أكثر من 60 مليون مواطن على العلاج مجانا.

بينما تمكنت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار من إجراء 835 ألف جراحة عاجلة مجانا، ومن خلالها استبدل 25 ألف مواطن استبدلوا الإجراء الجراحى بالدواء وشاركت 395 مستشفى فى تقديم الخدمة وبلغت تكلفتها نحو 5 مليارات و425 مليونا و603 آلاف جنيه.

أما مبادرة صحة المرأة فتم تسجيل 28 مليون امرأة بقائمة الكشف المبكر عن أورام الثدى، وخضعت 12 مليون سيدة للكشف حتى الآن، فيما حصلت 3 آلاف سيدة على العلاج، وتم بناء وتطوير 24 مركز أورام وفق المقاييس العالمية.

أما مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى فخضع نحو 23 مليون مواطن للكشف ومن مزايا المبادرة صرف العلاج مجانا مدى الحياة.

أما مبادرة اكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال من خلال 3500 وحدة صحية مخصصة على مستوى الجمهورية، فخضع نحو 30 ألف طفل خضعوا للكشف حتى الآن،82 ألف طفل تم تحويلهم لإعادة التقييم بالمرحلة الثانية، و8 آلاف طفل تم تحويلهم لمستشفيات التقييم الأعلى، و2410 أطفال من الأجانب المقيمين خضعوا للفحص، وتعتمد المبادرة على 3500 جهاز انبعاث صوت للوحدات، و30 جهاز قياس للسمع بتكلفة 120 مليون جنيه.

جائحة كورونا فتم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة، والاتفاق على أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأكثر من 40 مستشفى عزل لرعاية المصابين.