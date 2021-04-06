شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر الأمل فى "الدلتا الجديدة".. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "موسم حصاد البطاطس وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر.. بشائر الأمل فى "الدلتا الجديدة"..الرئيس السيسى: 200 ألف فدان جديدة تضاف للرقعة الزراعية أواخر العام الحالى ومثلها العام المقبل.. 2 مليار جنيه تكلفة إضافة مليون فدان.. الرئيس يؤكد اهتمام الدولة بكل احتياجات المستثمرين.. يدعو إلى العمل على خلق مجتمع عمرانى جديد حول المشروع يقيم فيه العاملون وأسرهم.. و «مستقبل مصر » يستهدف تحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل.

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