شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يستقبل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشيخ صباح الخالد رئيس وزراء دولة الكويت السيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بمقر مجلس الوزراء الكويتي.

تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتى تتسم بخصوصية على كافة المستويات.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، فضلا عن بحث تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه نقل رئيس المخابرات العامة المصرية تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مثمنا دوره فى دعم العمل العربي المشترك متمنيا للكويت حكومة وشعبا دوام الاستقرار والرخاء.