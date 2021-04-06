شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.."الخارجية" تعلن فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ما صرح به السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر أهم الأخبار.

"الخارجية" تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبى

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

الرئيس السيسى يشهد موسم حصاد البطاطس وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، موسم حصاد محصولي البطاطس وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر.

واستفسر الرئيس السيسي من المستثمرين المساهمين في المشروع عن سير العمل، وأكد أنه يزور المشروع بنفسه للوقوف على أية عقبات لتذليلها، مشددا على اهتمامه بنجاح المستثمرين الكامل وتحقيق أفضل إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة، وبترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الري الحديثة، مشددا على اهتمام الدولة بكل احتياجات المستثمرين، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، داعيا المستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم الزراعية.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العمل على إيصال الحاصلات الزراعية للمستهلك بأقل تكلفة، حيث أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، في هذا الصدد ، أن النقل وحده يمثل 15٪ من التكلفة النهائية للمنتج كما يمر المنتج ب3 أو 4 من سلاسل التوريد من تجار الجملة والتجزئة لذا يسعى مشروع مستقبل مصر لفتح منافذ توزيع وبيع لمنتجاته لتقليل التكلفة على المستهلك.

كما دعا الرئيس السيسي، إلى العمل على خلق مجتمع عمراني جديد حول المشروع يقيم فيه العاملون بالمشروع وأسرهم، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهم، لافتا إلى أن التكلفة لإقامة مشروع مثل مستقبل مصر تكون مرتفعة في البداية فمثلا بلغت تكلفة الكهرباء للمشروع مليار جنيه، ولكن مع التوسع تتوزع التكلفة، وبالتالي تقل الحصة التي تتحملها الدولة والمستثمر، وتصبح التكلفة معقولة.

الحكومة: 25.3 مليار جنيه فائض أولى بموازنة 2020/2021 رغم تداعيات كورونا

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول الأداء المالى للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021.

وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حققت فائضاً أولياً قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وكذا تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفيراحتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، فى حين بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.3% فى ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر فى القضاء على "ختان الإناث"

أشادت الأمم المتحدة فى مصر بالإجراءات غير المسبوقة التى اتخذها مجلس الوزراء، وصدّق عليها البرلمان للقضاء على ظاهرة "ختان" الإناث فى مصر.

واعتبر مكتب الأمم المتحدة فى مصر - في بيان اليوم - أن هذه التدابير التى أُقرت حديثًا هى نتيجة للدعوة والتنسيق الاستراتيجي الهام، اللذين قادتهما اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - والتي يرأسها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة - وبدعم من القيادة السياسية العليا.

وقالت الأمم المتحدة: "إنها لحظة تاريخية حيث تواصل مصر تعميق تشريعاتها لمنع ختان الإناث، مما يضمن أن يشمل ذلك فقرات قانونية سيكون لها آثار خطيرة على أولئك الذين يمارسون الختان أو يروجون له، حيث سيساهم إنفاذ التعديلات الجديدة في مكافحة تطبيب ختان الإناث، حيث يُحرم الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي المشاركون في إجراء ختان الإناث من ممارسة مهنتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات".

قناة السويس تنجح فى سحب سفينة بترول تعطلت بالمجرى الملاحى إلى البحيرات

نجحت قاطرات هيئة قناة السويس، فى سحب سفينة البترولRUMFORD ، العابرة المجرى الملاحى لقناة السويس، وتعرضت لعطل مفاجئ فى النقطة 133 ترقيم القناة، إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية من أجل فحصها وإصلاحها، قبل استكمال رحلتها.

وشارك فى سحب السفينة المعطلة 3 قاطرات من هيئة قناة السويس، ولم تؤثر تعطل السفينة على حركة الملاحة بقناة السويس.

وكان كشف الفرق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى التحقيقات بخصوص أزمة السفينة البنمية التى كانت جانحة بقناة السويس، حيث تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة بحوالى مليار دولار بصورة مبدئية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات على هامش حضور وزيرة الصحة لتقديم تطعيمات كورونا للعاملين بالهيئة، أنه حصلت جهات التحقيق على الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" التابعة لشركة "إيفر جرين"، حيث أنه جارٍ العمل على تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة تفاصيل أزمة جنوح السفينة، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة فى الواقعة .