زاهي حواس يعلق مجددًا على تجسيد محمد رمضان دور "أحمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، إنه لن يتحدث حول مسلسل الملك أحمس مرة أخرى، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول هذه القضية غير حقيقي.

وحول حقيقة تجسيد الفنان محمد رمضان، للملك أحمس، قال حواس لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "محدش قال إن محمد رمضان هيجسد الدور نهائي، ولا عندي علم بالموضوع ده نهائي، أنا قلت محمد رمضان هو مَن يصلح للدور، ومحدش قال إنه هيجسد الدور فعلًا".

وأضاف وزير الآثار الأسبق: "عملت اللي عليا والموضوع انتهى".

كان الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو ظهر خلاله عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، يؤكد فيه أن رمضان هو الأنسب لتجسيد شخصية "أحمس"؛ تزامنًا مع وقف تصوير مسلسل "الملك" لعمرو يوسف.

وأضاف رمضان جزءًا من أغنيته "أنا الملك"، معلقًا: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس".

وتابع رمضان: "أوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم، محمد رمضان أحمس ٢٠٢٣".

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملًا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.