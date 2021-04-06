شيخ الأزهر يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الإعصار والفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة، إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تسببت في وقوع عشرات القتلى والمصابين.

كما تقدم الإمام الأكبر- في بيان اليوم - بخالص العزاء لدولة إندونيسيا، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".