شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إفطار أول يوم رمضان 2021.. وهذه ضوابط الصلاة في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الاسر المصرية لاستقبال شهر رمضان المعظم الاسبوع المقبل، ووفقا للحسابات الفلكية فان غرة شهر رمضان للعام الجاري 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل. أي انه خلال اسبوع من الان سيكون اول ايام شهر رمضان 2021.

ومن المقرر ان تكون عدد ساعات الصوم خلال رمضان 2021 نحو 14 ساعة و41 دقيقة وهي الفترة ما بين اذان الفجر في يوم الاثنين الموافق 12 ابريل المقبل وموعد اذان المغرب لاول يوم رمضان 2021.

تعرف على موعد افطار اول يوم رمضان 2021 :

سيكون موعد اذان المغرب في اول يوم رمضان 2021، في الساعة 6:21 بحسب توفيت القاهرة بينما سيكون اذان المغرب في اول ايام رمضان 2021 في الاسكندرية في تمام الساعة 6.27، بينما سيكون موعد اذان الفجر في اليوم السابق عليه وهو ما يوافق اول يوم لسحور رمضان في تمام الساعة 4.01 بتوقيت القاهرة بينما سيكون موعد اذان الفجر في الاسكندرية هو 4.04 بفارق 3 دقائق عن القاهرة. ليكون هناك فارق في توقيت الاذان بين المحافظات على السكان مراعاة هذه الفروق.

تعرف على مواعيد الصلاة خلال ايام رمضان 2021 :

وفقا للحسابات فسيكون موعد اذان صلاة الفجر في اول يوم رمضان 2021 وهو الموافق ليوم الثلاثاء 13 ابريل هو في تمام الساعة 4:00 بينما ستكون ساعة الشروق توافق الساعة 5:30 يليها موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55، ثم تحل صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 ثم يليها صلاة المغرب في تمام الساعة 6:21 واخيرا إمساك 3:40 .

5 شروط للسماح بالصلاة في المساجد خلال رمضان 2021 :

اعلنت وزارة الاوقاف عن عدد من الضوابط بعد السماح بفتح المساجد وكذا السماح باقامة التراويح رمضان، من المقرر طبقا لهذه الضوابط

1 -ان يكون فتح المسجد قبل الصلاة بنحو 10 دقائق فقط استعدادا لاقامة الصلاة على ان يتم الالتزام باغلاق المسجد بعد 10 دقائق فقط من اتمام الصلاة .

2- شلمت الضوابط التي تم الاعلان عنها ايضا منع اقامة أي موائد للافطار كما كان يحدث في السابق لتجنب انتشار فيروس كورونا .

3- تضمنت الضوابط ايضا عدم السماح بالاعتكاف في المساجد سواء الكبيرة أو الصغيرة .

4- استمرار غلق دورات المياه .

5- عدم السماح ايضا بفتح دور المناسبات .

هل سيسمح للسيدات بالصلاة في المساجد خلال رمضان 2021 :

أكد وزير الأوقاف انه سيتم السماح للمساجد التي بها مصليات سيدات وواعظات يكن مسئولات عن المصلى، وعدم السماح لهن باصطحاب الأطفال غير المدركين والأطعمة.

كما شدد الوزير على ضرورة توجيه أئمة المساجد بتوعية المصلين بهذه الضوابط والتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة سواء داخل أو خارج المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى والتزام علامات التباعد وتعليق ملصقات بذلك.