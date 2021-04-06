شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للسلع الغذائية على مساحة 550 مترا بـ«مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح انور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى بخصوص توفير السلع الغذائية والأساسية في شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة قامت الغرفة التجارية بمطروح بعمل قافلة تجارية تضم ١٤ سيارة تحتوى على جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار أقل من سعر الجملة حيث تصل نسبة الخصم إلى ٤٠٪.

أفاد رحيم أن غرفة مطروح التجارية تعتبر الغرفة الوحيدة التي أقامت القافلة التجارية وذلك بما يتناسب مع طبيعة محافظة مطروح المترامية الأطراف ولتحقيق أقصى استفادة لجميع اهالي محافظة مطروح. وأوضح رحيم أنه سيتم الإعلان عن خطوط سير القافلة في شهر رمضان لكافة مدن وقرى محافظة مطروح الغالية.

يأتى ذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك وفى ضوء خطة مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة انور رحيم لتنشيط الأسواق وإستقرار الأسعار للتيسير على المواطنين قامت الغرفة التجارية بعمل قافلة تجارية تضم ١٤ سيارة محملة بجميع أنواع السلع الغذائية هذا بالإضافة إلى معرض للسلع الغذائية على مساحة ٥٥٠ متر وذلك تحت اشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع مديرية التموين بمطروح.لتوفير سلع رمضان الغذائية لمواطنى مطروح بسعر منخفض .

وأشار رحيم أن مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح يبذل قصارى جهده لخدمة تجار ومستهلكي مطروح .وسيستمر عمل القوافل والمعرض حتى نهاية شهر رمضان المعظم.