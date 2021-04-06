شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسمياً لاستطلاع هلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا مساء يوم الأحد الموافق 11 إبريل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريا، حيث قررت الدار إقامته هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

ويعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان المبارك توافق يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).