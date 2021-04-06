شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار» يرد على بيان عضو بـ«النواب»: نواصل ترميم كوبري منطقة القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب أنه تقدم بعدة طلبات وأسئلة حول تطوير مدينة القناطر الخيرية وتطوير كوبري محمد على والحدائق وإمكانية اعادة شرطة السياحه للقناطر

وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس الأعلى للاثار أبدى موافقته على معظم طلباته بشان القناطر الخيرية.

واوضح المجلس الاعلى للاثار في رده على طلبات عضو مجلس النواب انه جارى العمل بمشروع ترميم كوبرى محمد على بالقناطر الخيرية وسيتم استكمال الاعمال حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من خلال إعادة المقايسة للجزء الغير مطور لتوفير الدعم المالي من وزراة الري والموارد المائية وجارى عمل الدراسات الخاصة بتركيب نظام اضاءة حديث لانارة الكوبري وتحديد التكلفة المالية لذلك ودراسة الاقتراح من خلال قطاع المشروعات بالتنسيق مع قطاع المتاحف لنقل الماكينة الخاصه بالمحلج إلى المتحف

وقال البيان الصادر من المجلس الاعلى للاثار انه تم تكليف المنطقة المختصة للمعاينة واعداد تقرير للعرض على اللجان المختصة لامكانية ضم إستراحة المهندسين لوزارة التنمية المحلية وإقامة فندق سياحية أو إعادة إستغلالها ودراسة الموضوع وامكانية التنفيذ بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة لاقامة مشروعات صغير بواسطة عربات متنقلة للشباب طوال كوبري محمد على وكذا التنسيق مع الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار لاتخاذ اللازم ودراسة تشكيل مجلس أعلي لتطوير مدينة القناطر سياحيا واثريا وايضا التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية لضم مدينة القناطر الخيرية ضمن البرنامج الوزراء السياحي

وكان «عويس» تقدم بعدة تساؤلات منها اعادة المقايسات الخاصة بباقي أجزاء كوبري محمد على الغير مطورة وطلب انارة الكوبري بالانارات الحديثة والاشكال الجمالية التي تعكس الطابع الاثري مثل تلك الموجود بمنطقة الاهرامات والمسلة التاريخية بميدان التحرير

كما طلب اقامة مشروعات صغيرة للشباب بعربات متنقلة على امتداد الكوبري لتوفير الخدمات للزائرين بعقود مبرمة مع المجلس الاعلي للاثار. واقترح النائب نقل الماكينة الاثرية لمحلج الاقطان من محلج القناطر ليتم وضعها بمتحف اثري للحفاظ عليها مع اعادة نقييم قرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بشأن ضم استراحة المهندسين للمنطقة الاثرية واستصدار قرار اخراج لتتمكن وزارة التنمية المحلية من هدمها واستغلال تلك المساحة وبناء فندق سياحي أو مشروع استثماري لخدمة ابناء القناطر الخيرية ووقف التعديات على الاثار وتشكيل مجلس اعلي لتطوير القناطر الخيرية أثريا وسياحيا

كما طالب «عويس» بوضع القناطر الخيرية بما تمتلكة من مقومات سياحية واثرية ضمن البرنامج الوزاري السياحي ليشمل منطقة الحدائق ونهر النيل والمنشات المقامة علية ..