شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين في منطقة اللبان بحي الجمرك غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يفيد إنهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان بشارع حارة سيدي زهري متفرع من شارع الإمام علي باللبان.

انتقل مسؤولى حى الجمرك إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابقين، بناء قديم، خال من السكان، وسقوط أجزاء من الطابق الثاني، دون حدوث إصابات.

ومن جانبه ، أوضح رجب النقيدى، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، انه جرى قطع كافة المرافق عن العقار ووضع الحواجز الحديدية لحماية المارة لحين العرض على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط.

انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات| صور

انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات| صور

انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات| صور