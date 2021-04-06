شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشارك في افتتاح فعاليات الملتقي العربي للأسمدة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت في السنوات القليلة الماضية تنمية زراعية متكاملة ومستدامة من خلال استزراع مساحة 33 ألف فدان باستخدام وسائل الري الحديث المتطور الذي يراعى التوازن الكامل في كميات المياه الجوفية مع مخزون المياه ونوعية المحاصيل الحقلية والأنواع المنزرعة.

وأشار خلال فعاليات الدورة الـ27 للملتقى الاقتصادي الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، الذي عقدت أولى جلساته اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية النهضة الزراعية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي تستهدف استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في مصر بمقدار 4 ملايين فدان على عدة مراحل ومن خلال مشروعات التوسع الأفقي وأهمها زراعة 500 ألف فدان في سيناء ومشروع توشكي الجديد ومشروعات الدلتا الجديدة، وغيرها الكثير من المشروعات على أرض مصر.

ولفت إلى أن تلك المشروعات الزراعية الهائلة عززت صناعة الأسمدة في مصر باعتبارها الشريك الأساسي لقطاع الزراعة الذي يستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم دعائم ومكونات الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالي مكافحة الجوع وتوفير الأمن الغذائي.

كما أشار إلى أهمية وحيوية تحقيق هدفاً ثالثاً وهو التحول الكامل لاستخدام المبيدات والأسمدة صديقة البيئة والتي تحقق حماية وصون الأنظمة البيئية بمكوناتها الثلاث ( الأرض- الهواء- الماء) والتي تضمن حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يشكل العامل الرئيسي لاستمرار الحياة على كوكب الأرض.

مؤكدا على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي انعكست أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للقمة الرابعة عشر للتنوع البيولوجي والذي نظمته الأمم المتحدة واستضافته مدينة شرم الشيخ حين طلبت مصر الجمع بين الاتفاقيات الثلاث لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي واتفاقية التغير المناخي لارتباطها جميعاً بهدف حماية الحياة على كوكب الأرض.

و أعرب «فودة» عن استعداد محافظة جنوب سيناء لدراسة إقامة معارض للأسمدة بالمحافظة ومصانع الأسمدة بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام الاتحاد العربي للأسمدة بتكريم المحافظ لجهوده المتميزة لاستضافة وإنجاح المؤتمر بمدينة شرم الشيخ