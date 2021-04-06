شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية لإطلاعها على تطورات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر والسودان أبديا قدرًا كبيرًا من المرونة خلال مفاوضات سد النهضة.

وأضاف شكري، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «إثيوبيا تنصلت من استئناف المفاوضات لتحقيق اتفاق قانوني ملزم على ملء وتشغيل سد النهضة».

وتابع: «مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية المؤثرة لإطلاعها على تطورات سد النهضة».

وأردف: «الموقف الإثيوبي يكشف عن غياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف، وإثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان»، مؤكدًا أن «الآن وضح للمجتمع الدولي ما هي السياسة الإثيوبية».

وأكد أنه على المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤوليته لتجنب الانزلاق إلى أوضاع تؤدي إلى توتر ومزيد من زعزعة الاستقرار.