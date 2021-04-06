شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لمخالفات بناء بمنطقتي الكوثر والانتر جنوب الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إيهاب مكاوي رئيس حي جنوب الغردقة، إزالة أعمال بناء مخالف بشكل فوري، وذلك خلال تفقده لأعمال التطوير بمنطقتي الكوثر والانتر، حيث تم رصد بعض مخالفات بناء دور خامس علوي بالطوب الأحمر بعمارة بمنطقة الكوثر، حيث تم عمل إزالة فورية بها بمعرفة موظفي الحي وشرطة المرافق.

كما شدد «مكاوي» على عمل إزالة فورية أخرى دور خامس علوي بمعرفة مالك العقار بمنطقة الانتر وتم عمل محاضر والإجراءات اللازمة لمخالفة بناء بدون ترخيص من قبل الحي لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف منذ البداية للحفاظ على ممتلكات الدولة، مؤكدا على انه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لاي تعديات تتم على ارض الدولة والتصدي لاي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة.