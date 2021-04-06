شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض التسويقى لمنتجات مدارس التربية والتعليم بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اليوم الثلاثاء، المعرض التسويقي لمنتجات مدارس التربية والتعليم بمقر نقابة المعلمين بالعريش، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يستمر لمدة يومين .

وأكدت حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، أن المعرض يضم منتجات متنوعة من إنتاج مدارس التعليم الفنى والتوجيهات المختلفة على مستوى المديرية، وتشمل الأشغال اليدوية والتراثية والمعجنات والخبز السيناوي والملابس المطرزة وأشغال الإبرة والتريكو وكافة أنواع المخللات المختلفة والحلوى والمنظفات.وعدد من مستلزمات الأسرة خلال شهر رمضان المبارك.. إلى جانب فوانيس رمضان، وتباع كلها بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية .

وأشارت إلى اشتراك مدارس التعليم الفني وعدد 11 إدارة وتوجيه متخصص، وسيتم تخصيص إيرادات المعرض لصالح الطلاب الغير قادرين .

أقيمت على هامش المعرض مسابقة للتذوق لأفضل منتجات المدارس والتوجيهات المشاركة تحت إشراف الدكتورة هيام محمد موجهة عام الإقتصاد المنزلى.. كما تم تقديم الفقرات الفنية والأغانى الوطنية لمصر وسيناء والأغانى الرمضانية تحت اشراف توجية عام التربية الموسيقية بقيادة حنان صبرى الموجة العام.. علاوة على عدة فقرات متنوعة تحت إشراف مكتب مدير عام الشؤون التنفيذية بالإشتراك مع توجية عام التربية الإجتماعية بالمديرية .

حضر الافتتاح محمد السيد مدير عام الشؤون المالية والادارية ومديرى الإدارات وموجهى المواد والأنشطة المختلفة والقيادات التعليمية.. إلى جانب مجلس أمناء ادارة العريش التعليمية وأعضاء نقابة المهن التعليمية ولفيف من القيادات وأهالى المحافظة .