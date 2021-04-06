شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الإستراتيجية المصرية للشباب والنشء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة سوهاج بوفد طلابي متميز في فعاليات ورشة العمل التي تُنظم بمعهد إعداد القادة بحلوان حول «الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء٢٠٢١- ٢٠٢٦»، وذلك في الفترة من ٥ حتي ٧ من إبريل الجاري.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وقال إن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش العمل المقرر تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية، بهدف مشاركة الشباب المصري في وضع وصياغة إستراتيجية شاملة لتكون خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية والعاملة في المجالات المتعلقة بالشباب، موضحا أن الإستراتيجية الوطنية المصرية تتضمن عدداَ من الأهداف الرئيسية التي ترتكز على المحاور الإجتماعية، والإقتصادية، والثقافية، والبيئية، والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الإرتقاء بمجالات الصحة، والتعليم، والقضاء على الفقر والأمية والعشوائيات، مشيداً بالدور الملموس للدولة تجاه الشباب وحرصها على الإستماع لهم والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم، إلى جانب التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، وأهمية استثمار طاقات الشباب الذين يعدون أمل المستقبل وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الإتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن ورش عمل الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشئ تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لافتا إلى أنه يتم من خلال تلك الورش استطلاع أراء الشباب ومعرفة أهدافهم لإشراكهم في إعداد الإستراتيجية بما يتناسب مع متطلباتهم، منوها بأن الجامعة تشارك بوفد مكون من ٥ طلاب، حيث يضم محمد حمادة رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، مهاب محمد نائب رئيس إتحاد الطلاب، أريج ناصر أمين مساعد اللجنة الفنية العليا، محمد أحمد، ووفاء أحمد عضوي أسرة طلاب من أجل مصر.