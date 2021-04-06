رئيس «حماية الشواطئ» يتفقد مشروع الحائط البحري الأُثري وساحة الصب بالمنتزة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف حبيشى رئيس هيئة حماية الشواطئ الجديد جولة ميدانية لتفقد مشروع حماية آثار المنتزة شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه.

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

ورافق «حبيشى» خلال جولته اليوم، المهندس العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، والمهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام التفتيش الفني، والمهندسة عزة عبدالحميد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، حيث شملت الجولة المرور على عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة، وتفقد ساحة الصب وموقع الأعمال.

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

وقال «حبيشى» إنه حرص على زيارة الموقع على الطبيعة خاصة وأنه تم البدء فعلياً في تنفيذ مشروع حماية آثار المنتزه في الإسكندرية، والتي تشمل 3 مواقع هي الحائط البحري والفنار والكوبري الأثري، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً.

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الترسية والطرح للمشروع على إحدى الشركات المنفذة، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت خرائط مساحية وهندسية بالموقع للإدارات الهندسية والفنية وحصلت على موافقاتها وبدأت تشوين الكتل الخرسانية لإنزالها في البحر تزامناً مع التنفيذ.

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

وأوضح أن مشروع الترميم، يعد أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزة شرق الاسكندرية، إذ يشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى، مشيرا إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزة.

يشار إلى أن إنشاء الفنار والكوبري يرجع إلى عام ١٩٢٥، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936.

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

رئيس "الشواطئ" الجديد يتفقد مشروع حماية الحائط البحرى الأُثرى وساحة الصب فى المنتزة لأول مرة (صور)

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