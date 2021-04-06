شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نشاطين تجاريين يهددان صحة المواطن بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت وزارة التنمية المحلية، لشكوي اثنين من المواطنين، بخصوص نشاطين يهددان السكان في أحد شوارع محافظة القاهرة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بشكاوى المواطنين، وسرعة الإستجابة لها وحلها على الفور، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكل المحافظات، بما يحقق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.

الشكوى الأولى المقدمة لغلق مصنع قماش داخل عقار رقم 77 في شارع محمد ابراهيم بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بالقاهرة، وأيضا شكوي تتعلق بالعقار رقم 78 في نفس الشارع، حيث تم تحويل بدرومه إلى محل طباعة ويستخدم مياه بكميات غزيرة وهائلة الأمر الذي يهدد أمن وحياة السكان داخلها وفي الشارع بشكل عام.

وجه الوزير بسرعة الاستجابة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ومع رئيس حي السلام بالمحافظة للقيام بحملة على العقاريين محل الشكوى، حيث تم التأكد من صحة الشكوى، ومخالفتهما للتراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينهما تشميع الموقعين وغلقهما، وذلك حفاظاً على صحة وأمن المواطنين.