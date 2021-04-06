شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات سد النهضة..ماذا حدث في كينشاسا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت يوم الثلاثاء، مفاوضات سد النهضة في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، بين مصر و السودان وإثيوبيا بشأن شد النهضة بدون تحقيق أي تقدم.

وشهدت المفاوضات التي عقدت في كنشاسا يومي الرابع والخامس من إبريل خلافات وشد وجذب حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي والتي عُقدت مع إثيوبيا والسودان في كنشاسا لم تحقق تقدما.

فيما قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي، .

وأفادت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، بتعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في كنشاسا حول سد النهضة الإثيوبي.

ولفتت إلى أن البيان الختامي لمفاوضات كنشاسا يسرد فقط ما دار في مفاوضات كينشاسا، معربة عن أملها أن تتحرك الكونغو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر.

ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين بموافقة الدول الثلاث.