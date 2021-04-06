شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بقرية اصفون جنوب الأقصر .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة 175م جنوب كوبري المزرعة بأصفون عبارة عن شروع في بناء وحفر أساسات وصب قواعد خرسانية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بالنمسا بإزالة أسوار على مساحة ١٢ قيراط بمنطقة عزبة حنضل بالقرايا عبارة عن تعدي بالبناء على أراضي زراعية بالطوب الأبيض دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة .

كما قامت الوحدة المحلية بالكيمان بإزالة حالة مخالفة مقامة على أرض زراعية بمساحة 350م بمنطقة الغريرة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت دون سند من القانون .

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحا أن ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .