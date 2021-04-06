شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بقرية اصفون جنوب الأقصر .
وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة 175م جنوب كوبري المزرعة بأصفون عبارة عن شروع في بناء وحفر أساسات وصب قواعد خرسانية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بالنمسا بإزالة أسوار على مساحة ١٢ قيراط بمنطقة عزبة حنضل بالقرايا عبارة عن تعدي بالبناء على أراضي زراعية بالطوب الأبيض دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة .
كما قامت الوحدة المحلية بالكيمان بإزالة حالة مخالفة مقامة على أرض زراعية بمساحة 350م بمنطقة الغريرة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت دون سند من القانون .
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحا أن ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .
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