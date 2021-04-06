شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى الرئيس الإندونيسى فى ضحايا الإعصار والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة، إلى السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تسببت في وقوع عشرات القتلى والمصابين.

كما تقدم فضيلته بخالص العزاء لدولة إندونيسيا، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية الصديقتين وذوى الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات الناجمة عن إعصار "سيروجا" الذى ضرب البلدين وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، تضامنها ووقوفها مع حكومتي وشعبي تيمور الشرقية وإندونيسيا في هذا المصاب الأليم.