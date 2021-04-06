شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى من جامعة الجلالة: مصر حققت تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة اليوم بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص و توفير البيئة التعليمية الآمنة للمرأة والفتاة ، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميدات جامعة الجلالة الدكتورة سلمى دوارة عميدة كلية الطب والدكتورة سامية العزب عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والدكتورة يونا الشناوي وكيلة كلية طب الأسنان والدكتورة جيهان غنيمي عميدة كلية التمريض وعدد من وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لوجودها داخل هذا الصرح التعليمى والعلمى المهم فى قلب مدينة الجلالة التى تعد واحدة من أهم المشاريع القومية بسمات و مقومات عالمية، مؤكدة على أن منظومة التعليم الناجح أساس التقدم والحضارة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالقيادات النسائية التى تتصدر المشهد داخل جامعة الجلالة متمنية وصول عدد أكبر من السيدات لمنصب رؤساء الجامعات والوصول الى مركز إتخاذ القرار دون تمييز ، مثمنة جهود الجامعة على إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بعد فترة قصيرة من افتتاحها ليعكس انتهاج القائمين عليها ذات النهج الذى تتبعه الدولة المصرية فى دعم واحترام وتمكين المرأة المصرية، وإدراك القائمين عليها لقيم تمكين المرأة واحترامها والإيمان بأهمية دورها وكيانها ويؤكد ايضاً عزم الجامعة توفير البيئة التعليمية الآمنة للمرأة والفتاة.

وأشارت إلى تحقيق مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمى والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية ، حيث اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

وأعرب الدكتور أشرف غالب عن بالغ سعادته وفخره بوجود الدكتورة مايا مرسي بجامعة الجلالة لإفتتاح وحدة تكافؤ الفرص متطلعا إلى العمل داخل الوحدة بشكل مستمر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى ان القيادات النسائية داخل جامعة الجلالة يتصدرن المشهد من خلال عمادة الكليات وتواجد مستمر داخل مراكز اتخاذ القرار.

واستعرض الدكتور أشرف غالب الخدمات المقدمة داخل جامعة الجلالة مشيرا إلى وجود 14 كلية و66 برنامج ومستشفى جامعي تعليمي بالاضافة الى أكاديمية للعلوم ودراسات عليا.