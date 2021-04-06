شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يشارك فى حوار القادة حول التداعيات الطارئة لكورونا وتغير المناخ بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا، عبر الفيديو كونفرانس. وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، ورئيس الجمهورية الفرنسية وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة ولفيف من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.