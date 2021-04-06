شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تأجيل تطبيق بعض تعديلات مواعيد رمضان حتى 21 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد، تأجيل تطبيق بعض تعديلات مواعيد القطارات الخاصة بشهر رمضان إلى يوم الأربعاء الموافق 21 إبريل بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل وتشمل:-

- قطار 32 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة.

- قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة.

- قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة.

- قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية.

- قطار 31 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن هذه القطارات ستستمر فى القيام فى نفس مواعيدهم الحالية حتى الثلاثاء 20 إبريل، على أن يتم تنفيذ التعديل لها بدأ من يوم الاربعاء 21 إبريل، على أن تعود جميع القطارات لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14 مايو المقبل.

وقررت هيئة السكة، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بمناسبة حلول شهر رمضان بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم وبياناتها كالتالى:

أولا : خط القاهرة / الإسكندرية:

• قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الاسكندرية الساعة 22.30.

• قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50.

• قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00.

• قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40.

• قيام قطار 572 سياحي الإسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30.

• قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10.

• قيام قطار 32 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.

ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد :

• قيام قطار 959 سياحي القاهرة / الإسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الإسماعيلية الساعة 20.20.

ثالثا : خط طنطا / المنصورة:

• قيام قطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش و صفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50.

• قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10.

• وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45.

رابعا : تعديل ميعاد قطار خدمات العباسية :

• قطار 2107 كوبري الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05.

• قطار 2018العباسية / كوبري الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25.

خامسا : تعديل ميعاد قطار خدمات التبين :

• قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35.

. مع انتهاء شهر رمضان المعظم تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية.

. لا تعديلات فى مواعيد قطارات الصعيد خلال رمضان.