شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استخدام «كارت الفلاح» لصرف الأسمدة للمزارعين في الأقصر بداية إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، إنه بداية من شهر إبريل الحالي، تم بدء تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين بالمحافظة، من خلال كارت الفلاح، موضحة أن بطاقة «الحيازة الزراعية الورقية» لا يتم الصرف بها ضمن المنظومة الجديدة، مؤكدة على حسن سير العمل بالمنظومة الجديدة خلال الأيام الماضية .

وأشارت الدكتورة أمل اسماعيل، إلى أن موسم صرف أسمدة المحاصيل الصيفية ومن بينها القصب يبدأ من الشهر الحالى وينتهى في آخر شهر أغسطس، مطالبة المزارعين بالتوجه إلى فروع بنك التنمية لاستلام الكارت الذكي وتفعيله بموجب خطاب من الجمعية الزراعية، مؤكدة انه جارى الآن الحصر الاليكترونى للزراعات بالجمعيات الزراعية .

ولفتت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إلى إن عدد كبير ممن لم يصرفوا الاسمدة حتى الآن يرغبون في استكمال الصرف بالبطاقة الورقية وهذا مخالف لتعليمات الوزارة وتوجهات الدولة للتحول الرقمى، مؤكدة ان الموسم ممتد حتى اغسطس وجميع العاملين بالجمعيات الزراعية يبذلون الكثير من الجهد لتطبيق المنظومة، حيث أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة في الأقصر، أن التعليمات الواردة لصرف الأسمدة للموسم الصيفي الحالي تشمل كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى يتم توجيه الحائز إلى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح .

وأوضحت أن الحائز الذي ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز ويقوم بصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسؤوليتهم، ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمرانى أو ضمن التعديات وتحت مسئولية الجمعية.