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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معارض رمضان 2021 بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعدت محافظة الأقصر ومديرية التموين بالأقصر لشهر رمضان 2021 بزيادة إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتصل نسبة التخفيض من 20 إلى 30% عن اسعار السوق الخارجي وذلك عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان وضمان توزيع هذه المعارض على المحافظة بكاملها.
وتم افتتاح معرض أهلا رمضان 2021 بمدينة البياضية بجوار مجلس المدينة، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومعرض اخر بمدينة الطود ومعرض بقرية الكيمان بمركز اسنا جنوب الاقصر.
وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة تموين الاقصر أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر بساحة سيدي ابو الحجاج على مساحة 300 متر مربع لاستقبال رمضان 2021.
حيث يشارك فيه 15 عارض من كبرى الشركات وذلك لتقديم وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول للتخفيف عن كاهل المواطن في استقبال رمضان 2021.
وأضاف أنه سيتم تسيير قوافل سيارات مجهزة ومحملة بجميع السلع والمجمدات لتجوب أرجاء المحافظة وصولا للقرى والنجوع التي لم يقام فيها معارض وتنخفض فيها المنافذ التموينية، كما تم مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في المعارض بتخصيص اجزاء بالهايبرات لعرض سلع مخفضة لاستقبال رمضان 2021.
موضحا أنه شارك في المبادرة عدد 100 محل وماركت حتى الآن، بالإضافة إلى مشاركة فروع الشركة المصرية بفروعها المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 10 فروع في المبادرة.
يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ونناشد المواطنين بعدم التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار.
وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان 2021 والذي يزيد فيه معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان.
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