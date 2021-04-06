شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معارض رمضان 2021 بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة الأقصر ومديرية التموين بالأقصر لشهر رمضان 2021 بزيادة إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتصل نسبة التخفيض من 20 إلى 30% عن اسعار السوق الخارجي وذلك عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان وضمان توزيع هذه المعارض على المحافظة بكاملها.

معارض اهلا رمضان بمدن الأقصر

وتم افتتاح معرض أهلا رمضان 2021 بمدينة البياضية بجوار مجلس المدينة، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومعرض اخر بمدينة الطود ومعرض بقرية الكيمان بمركز اسنا جنوب الاقصر.

معارض اهلا رمضان بمدن الأقصر

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة تموين الاقصر أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر بساحة سيدي ابو الحجاج على مساحة 300 متر مربع لاستقبال رمضان 2021.

معارض اهلا رمضان بمدن الأقصر

حيث يشارك فيه 15 عارض من كبرى الشركات وذلك لتقديم وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول للتخفيف عن كاهل المواطن في استقبال رمضان 2021.

وأضاف أنه سيتم تسيير قوافل سيارات مجهزة ومحملة بجميع السلع والمجمدات لتجوب أرجاء المحافظة وصولا للقرى والنجوع التي لم يقام فيها معارض وتنخفض فيها المنافذ التموينية، كما تم مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في المعارض بتخصيص اجزاء بالهايبرات لعرض سلع مخفضة لاستقبال رمضان 2021.

موضحا أنه شارك في المبادرة عدد 100 محل وماركت حتى الآن، بالإضافة إلى مشاركة فروع الشركة المصرية بفروعها المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 10 فروع في المبادرة.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ونناشد المواطنين بعدم التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار.

وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان 2021 والذي يزيد فيه معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان.