شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لن أسمح بأي تراخي في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المتعدين على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشدداً على إسراع الخطى في استكمال وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة، بعد أن قام المخالفون بدفع قيمة الجدية لتوفيق أوضاعهم المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع العمد والمشايخ تفعيل دور لجان المتابعة لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ اللازم فوراً، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تراخي أو تقصير في هذا الملف، مشيراً إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم برصد أي مخالفات للبناء العشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية.

وخلال الإجتماع وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة والطب البيطري، بالمتابعة والمرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بكميات تكفي لإحتياجات المواطنين، والإطمئنان على مراعاتها كافة الإشتراطات الصحية والبيئية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ بالإستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها، للتأكد من إلتزام أصحابها من تطبيق نسبه الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعي، تحسباً لمواجهة أي تداعيات أو موجات محتمله لجائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك التنسيق مع مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها بتنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، ومنها «الإلتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، عدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة، غلق دورات المياه بالمساجد، الإلتزام بالمسافات البينية بين المصلين».

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم السماح لهم بالتعدي على حرم الطريق، وذلك لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.