شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملة تفتيشية على المطاعم بالقصير.. إعدام زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتشية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا على تشكيل لجنة دائمة تضم جميع القطاعات الخدمية.

و قامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية وإدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى ومكتب الصحة والسلامة المهنية، اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيشية موسعة على المطاعم بكافة أنحاء المدينة، حيث أسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة، وشملت تحرير ٤ محاضر عدم إعلان أسعار و٤ شهادات صحية منتهية و١ محضر نظافة و٨ محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، كما تم إعدام بعض الزيوت وأرز باللبن غير صالح للاستهلاك الادمى وأخذ عينات لبعض المنتجات الغذائية لفحصها والتأكيد على صلاحيتها.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على استمرار الحملات، قبل وطوال شهر رمضان المبارك، للتأكيد على توافر المنتجات الغذائية والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية بالأماكن التي يتردد عليها المواطنين، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن تنفيذا للتوجيهات التي تتضمن الحفاظ على الصحة العامة للاهالى بمدن المحافظة، والتأكد من توافر جودة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.