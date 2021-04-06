شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب شهر رمضان.. تكثيف الحملات التموينية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على محلات بيع الاسماك وحلقة الاسماك بالمدينة، وذلك لمتابعة الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض من الأسماك، وقد أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر متنوع للمخالفين.

كما أشرف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع المواد الغذائية، وذلك لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع ادارة التموين، والصحة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر للمخالفات المتنوعة.

وأشرَفت رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والرقابة على المخابز بجميع أنواعها، وذلك لضمان انتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى متابعة معايير الجودة والوزن والنظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، وقد اسفرت الحملة تحرير 7 محاضر نقص وزن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.

المزيد: موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا.. ووقت رؤية الهلال في مصر

تكثيف الحملات التموينيه مع إقتراب شهر رمضان المبارك

تكثيف الحملات التموينيه مع إقتراب شهر رمضان المبارك

تكثيف الحملات التموينيه مع إقتراب شهر رمضان المبارك