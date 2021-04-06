شكرا لقرائتكم خبر عن تضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي.. محافظ الشرقية يتفقد مشروع إقامة منطقة ترفيهية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الثلاثاء، أرض الصناعات النمطية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة إقامة مشروع منطقة ترفيهية خدمية عليها، لتكون متنفساً ومتنزهاً آمنا للمواطنين من مدينة الزقازيق والقري المجاورة.

أوضح المحافظ أن المشروع والمقام علي مساحة 5400 متر ، سيضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي علي مساحة 1200 متر ، ومكان مخصص لإنتظار السيارات ومزود بمنطقة ترفيهية وألعاب للأطفال ، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

أكد غراب أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها في مدينة الزقازيق ، والتي بدأت بتنفيذ مشروع الممشي السياحي بمراحله الثلاث أمام مديرية الري وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة ، فضلاً عن تطوير منطقة القناطر التسعة وإنشاء حدائق عامة بها، وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين وأسرهم بتوفير أماكن للتنزه تليق بهم.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع الترفيهي الخدمي والذي بدأ تنفيذه بمدينة الزقازيق ، سينطلق إلي باقي مراكز ومدن المحافظة ليستفيد منه جميع الأهالي بالشرقية ، مؤكدا حرصه على الإستماع لشكاوى المواطنين والعمل علي تلبيتها وحلها فوراً