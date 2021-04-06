شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لاستخراج رخصة القيادة في ساعتين.. تفاصيل الرسوم المطلوبة في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت رسوم استخراج رخصة السيارة لعام 2021، محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال الفترة الأخيرة.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء بنشر تفاصيل عن الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة في ساعتين، طبقا للشروط التي حددها قانون المرور الجديد.

ما هي رسوم استخراج الرخصة الخاصة لعام 2021؟

1- رسم الكشف طبي «باطنة» و«نظر» للمتقدم ويقدر 285 جنيه.

2- رسم ضريبة الرخصة الخاصة وشاملة التأمين الإجباري وتقدر بـ 615 جنيهًا.

3- شراء نموذج اختبار إشارات بـ 10 جنيهات.

4- شراء نموذج 256 الخاصة بطلب الرخصة وشامل طابع الشرطة ويقدر سعره 21.5 جنيه.

5- شراء ملف وحافظة بـ 35 جنيه..

6- استمارة بيانات وتقدر سعرها 105 جنيهات.

ما هي الشروط الجديدة لاستخراج رخصة القيادة؟

1- يتم استخراج الرخصة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص.

2- يشترط ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة.

3- يقدم الطلب على نموذج 256 مرور.

4- إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة من خلال تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

5- إثبات اللياقة الطبية بتقديم شهادة من ممارس عام عن حالة النظر وفصيلة الدم وأمراض الباطنة.

6- صورة من شهادة الخرج مع الاطلاع على الأصل أو تقديم شهادة محو الأمية.

7- تقديم 4 صور شخصية 4*6

8- اجتياز المتقدم الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة التابعة لمراكز تعليم بالإدارة العامة للمرور

9- إجراء للمتقدم تحليل المخدرة قبل تسليمه رخصة القيادة.

10- بألا يكون صادر ضد المتقدم على الرخصة حكم جنائي سابق أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.