شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يهنئ أطباء مصر بيوم الصحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيون، بخالص التهنئة لأطباء مصر بمناسبة اليوم العالمي للصحة والذي يوافق ٧ أبريل ٢٠٢١.وعبر عن تقدير الشعب المصري للجيش الأبيض لما قدموه وما زالوا يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة للنهوض بالمنظومة الصحية في البلاد وخاصة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور الدولة المصرية بكافة قطاعاتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد على ضرورة الاهتمام بقواعد الصحة العامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا المولى عز وجل أن يديم على المصريين الصحة والعافية والسلام، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اننا استضفنا اجتماع لجنة قطاع كليات الخدمة الاجتماعية، التابع للمجلس الأعلى للجامعات والتي تضم الدكتور محمد رفعت قاسم رئيس اللجنة، والدكتور محمد غنيم عضوا، والدكتور أحمد البربرى عضوا، والدكتور زغلول عويس عضوا، وبحضور السادة وكلاء الكلية، ومستشارى رئيس الجامعة، والسادة رؤساء الأقسام العلمية.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن اجتماع لجنة قطاع كليات الخدمة الاجتماعية ناقش اللوائح الموحدة لكليات الخدمة الاجتماعية، والبرامج الجديدة بالساعات المعتمدة، فضلا عن مناقشة البرامج الخاصة بالتعلم المدمج ولوائحة والقواعد المنظمة له.

وأشارت الدكتورة زينب الباهي عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم أن كلية الخدمة الاجتماعية بصدد التقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد حصولها عام ٢٠١٨ على مشروع دعم وتطوير الفعالية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في توفير بيئة تعليمية تضمن متطلبات سوق العمل، مضيفة أن الكلية حققت طفرة ملحوظة لتحديث البيئة التعليمية، حيث تم إنشاء وحدة للتدريب والتعليم عن بعد، مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وأجهزة المحاكاة، والفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى تغطية الكلية بشبكة واي فاي، وتجديد مكتبة ومعامل الكلية وقاعات التدريس، وتزويد معمل الحاسب الآلي بعدد ٢٠ جهاز حاسب آلي، كما تم تجديد الكنترولات وتزويدها بأجهزة حاسب آلي.

هذا وعلى هامش الإستقبال افتتح الدكتور رئيس الجامعة والدكتورة زينب الباهي وأعضاء اللجنة قاعة الفيديو كونفرانس الجديدة، والتي ستسهم في خدمة العملية التعليمية بشكل ملموس، خاصة في ظل أزمة كورونا التي يشهدها العالم.