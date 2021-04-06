شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة راجية طه نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كاميليا أمين الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور منى حتة عميد كلية الصيدلة جامعة الفيوم.

قال الدكتور أحمد جابر شديد، إن زيارة وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، يهدف للوقوف على المقومات المعملية والإدارية والتعليمية بكلية الصيدلة، وذلك تمهيدًا لبدء برنامج الدراسات العليا بها، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بكليات القطاع الطبي، وعلى رأسها كلية الصيدلة، بما توفره لطلاب الكلية من معامل متطورة وأجهزة حديثة تخدم أغراض التعليم والبحث العلمي بالكلية.

من جانبها أشارت الدكتورة منى حتة، أن وفد اللجنة تفقد معامل الفارماكولوجى والمنتجات الطبيعية والعقاقير ومعمل الحيوانات، بالاضافة لمكتبة الكلية ومعمل الحاسب الآلى وجهاز L/C HRMS، والذي يعد الأحدث على مستوى كليات الصيدلة في جميع الجامعات المصرية.