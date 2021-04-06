شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفتتح عدد من الأقسام العلاجية بمستشفى بنها الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية والوحدات الطبية بمستشفى بنها الجامعي بتكلفة 38 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة.

تتضمت الجولة، افتتاح أعمال تطوير وتحديث العناية المركزة، والمرحلة الثانية لوحدة غسيل كلي ( كبار) سعة 40 سرير، ووحدة غسيل كلي ( أطفال) سعة 25 سرير، كما تم افتتاح أعمال تطوير محطات الغازات الطبية «الشفط والهواء»، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، بالإضافة إلى افتتاح منظومة الدفاع المدني والحريق الجديدة بالمستشفي الجامعي.

واستمع محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حول الوحدات الجديدة والأجهزة الطبية بها، وما تقدمه من خدمات للمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشاد المحافظ، خلال الجولة بأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى بنها الجامعي خلال الفترة الماضية، والتى شملت عدد كبير من الأقسام الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مؤكدا على تقديم كل الدعم لجامعة بنها لأداء رسالتها العلمية والخدمية لأهالي القليوبية لما تمتلكه من خبرات علمية وبنية تحتية قوية.

من جانبه أكد «الجيزاوي»، حرص ادارة٦ الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي كي تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي، من خلال تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمرضى وأهالينا المترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

محافظ القليوبية وقيادات جامعة بنها يفتتحون تطوير عدد من الأقسام العلاجية ببنها الجامعي

محافظ القليوبية وقيادات جامعة بنها يفتتحون تطوير عدد من الأقسام العلاجية ببنها الجامعي

محافظ القليوبية وقيادات جامعة بنها يفتتحون تطوير عدد من الأقسام العلاجية ببنها الجامعي